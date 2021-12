Morto Burzi: pg Saluzzo, non vi fu persecuzione giudiziaria (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nessuna persecuzione giudiziaria e nessuna disparità di trattamento a carico di Angelo Burzi, l'ex consigliere regionale del Piemonte che alla vigilia di Natale si è ucciso con colpo di pistola alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nessunae nessuna disparità di trattamento a carico di Angelo, l'ex consigliere regionale del Piemonte che alla vigilia di Natale si è ucciso con colpo di pistola alla ...

