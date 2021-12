Molte novità discografiche in arrivo nel 2022 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Milano. Sono in arrivo album di artisti di grosso calibro, come Jovanotti, Elisa, Eros Ramazzotti, Cesare Cremonini, Giusy Ferreri, Tommaso Paradiso, Adriano Celentano, Laura Pausini, Giorgia, Elodie, Francesca Michielin e, naturalmente, gli altri legati al festival di Sanremo. Jovanotti è atteso a un progetto innovativo, più che un album, intitolato “Il disco del sole”, preceduto dal singolo “Il boom” e dai cinque brani dell’EP “La primavera”; è molto probabile che questo progetto Jovanotti lo presenterà al prossimo festival di Sanremo. Il 18 febbraio Elisa torna in gara sul palco dell’Ariston con “O forse sei tu”, brano che farà parte del suo doppio album di inediti “Ritorno al futuro / Back to the future” (uno in italiano ed uno in inglese), un lavoro anticipato a fine novembre dal singolo “Seta”. Il 25 febbraio, anticipato dal singolo “Colibrì”, Cesare ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 27 dicembre 2021) Milano. Sono inalbum di artisti di grosso calibro, come Jovanotti, Elisa, Eros Ramazzotti, Cesare Cremonini, Giusy Ferreri, Tommaso Paradiso, Adriano Celentano, Laura Pausini, Giorgia, Elodie, Francesca Michielin e, naturalmente, gli altri legati al festival di Sanremo. Jovanotti è atteso a un progetto innovativo, più che un album, intitolato “Il disco del sole”, preceduto dal singolo “Il boom” e dai cinque brani dell’EP “La primavera”; è molto probabile che questo progetto Jovanotti lo presenterà al prossimo festival di Sanremo. Il 18 febbraio Elisa torna in gara sul palco dell’Ariston con “O forse sei tu”, brano che farà parte del suo doppio album di inediti “Ritorno al futuro / Back to the future” (uno in italiano ed uno in inglese), un lavoro anticipato a fine novembre dal singolo “Seta”. Il 25 febbraio, anticipato dal singolo “Colibrì”, Cesare ...

