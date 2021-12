Mise: 100 milioni per imprese mensa e ristorazione (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che rende operativa l'erogazione di 100 milioni di euro di contributi a fondo perduto alle imprese dei servizi di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che rende operativa l'erogazione di 100di euro di contributi a fondo perduto alledei servizi di ...

Ultime Notizie dalla rete : Mise 100 Mise: 100 milioni per imprese mensa e ristorazione Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che rende operativa l'erogazione di 100 milioni di euro di contributi a fondo perduto alle imprese dei servizi di ristorazione collettiva, mense e catering, che sono state particolarmente colpite durante l'emergenza Covid. Lo annuncia ...

Pnrr, Giorgetti: 400 milioni all'imprenditoria femminile ...interventi a favore delle imprese femminili a valere sulla misura Nito - On (la misura si rivolge alle Micro e piccole imprese ed è stata già avviata e gestita da Invitalia per conto del Mise); ? 100 ...

Mise: 100 milioni per imprese mensa e ristorazione
Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che rende operativa l'erogazione di 100 milioni di euro di contributi a fondo perduto alle imprese dei servizi di ristorazione collettiva, mense e catering, che sono state particolarmente colpite durante l'emergenza Covid.

Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che rende operativa l'erogazione di 100 milioni di euro di contributi a fondo perduto alle imprese dei servizi di ristorazione collettiva, mense e catering, che sono state particolarmente colpite durante l'emergenza Covid.