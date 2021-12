Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli | scatta il bacio VIDEO

(Di lunedì 27 dicembre 2021)parla della fidanzata conIn queste settimane si è fatto sempre più intenso il rapporto tra. Lei, infatti, si era dichiarata all’influencer: “Dentro questa bolla può succedere, a me è successo e una persona si è innamorata di me. Con Nicola c’era una semplice attrazione fisica, con te L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

valen_mess_ : RT @turututiti: ??????????????A.A.A CERCASI FIGLIO COERENZA E DIGNITÀ DI MIRIANA TREVISAN ?????? #gfvip - DenisDecorte : #gfvip qua non ha visto il figlio??? - IsaeChia : #GfVip 6, scatta il limone tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan: “Lo capisci che fuori da qui voglio frequentarti… - zazoomblog : Miriana Trevisan e Biagio travolti dalla passione ma nessuno crede in questa coppia - #Miriana #Trevisan #Biagio… - Sonolagia : RT @turututiti: ??????????????A.A.A CERCASI FIGLIO COERENZA E DIGNITÀ DI MIRIANA TREVISAN ?????? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Miriana Trevisan

political24.it

Nelle passate oreha messo da parte tutti i suoi dubbi ed i freni, ed ha deciso di lasciarsi andare con Biagio D'Anelli . Tra i due adesso le cose sembrano essere molto più chiare, dopo la decisione ...Leggi Anche 'Grande Fratello Vip 6', un Natale di baci per Biagio D'Anelli eNel pieno dei festeggiamenti per Jessicaraggiunge Biagio in giardino. I due si stringono in un ...Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan sono sempre più complici e ormai non hanno più alcuna resistenza: tra loro è scattato un bacio ...Gf Vip 6, scatta il limone tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan: “Lo capisci che fuori da qui voglio frequentarti?” ...