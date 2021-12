Miriana e Biagio si baciano a favor di telecamera al GF Vip – Video (Di lunedì 27 dicembre 2021) Miriana e Biagio - US Endemol Shine Dopo tanti giorni di corteggiamento, in cui ha avuto più di un dubbio sul suo conto, Miriana Trevisan ha ceduto e si è lasciata andare con Biagio D’Anelli. Ieri sera, al Grande Fratello Vip 6, la showgirl ha concesso infatti all’opinionista tv una serie di (veri) baci (e non a stampo) a favore di telecamera, con tutti i coinquilini presenti, dando una nuova svolta al loro rapporto. L’idillio potrebbe però non durare, dato che uno dei due potrebbe lasciare la casa oggi stesso. In occasione del compleanno di Jessica Selassié, i vipponi hanno organizzato un mega-party con tanto di consolle e musica. Biagio ha dunque approfittato della situazione venutasi a creare per ballare con Miriana, la quale ha espresso delle ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 27 dicembre 2021)- US Endemol Shine Dopo tanti giorni di corteggiamento, in cui ha avuto più di un dubbio sul suo conto,Trevisan ha ceduto e si è lasciata andare conD’Anelli. Ieri sera, al Grande Fratello Vip 6, la showgirl ha concesso infatti all’opinionista tv una serie di (veri) baci (e non a stampo) ae di, con tutti i coinquilini presenti, dando una nuova svolta al loro rapporto. L’idillio potrebbe però non durare, dato che uno dei due potrebbe lasciare la casa oggi stesso. In occasione del compleanno di Jessica Selassié, i vipponi hanno organizzato un mega-party con tanto di consolle e musica.ha dunque approfittato della situazione venutasi a creare per ballare con, la quale ha espresso delle ...

chiara_sciuto : RT @chiamigliorati: Domanda: ogni volta che accendo il live Miriana sta parlando male di soleil con parole come squallida o cattiva ecc...… - tuttopuntotv : Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli si baciano: “Ti voglio vedere anche fuori” #GFVip6 #GFVip - darveyfeels_ : RT @GioCellRed: Miriana potrà anche aver perso lucidità dietro a Biagio, Sophie e Jessica potranno anche aver litigato per uno stupido raga… - Daydrea85403738 : Biagio sta giocando con Miriana solo per salvarsi al televoto... #gfvip ??SALVATE VALERIA E GIACOMO?? - Rosanna09876 : @GrandeFratello Come coppia non funziona quindi uscirà lui e poi vediamo miriana su cui si butterà visto che con Biagio è già a quota tre -