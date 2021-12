Ministero Salute: "Ventiduemila morti evitate in un anno di vaccinazioni" (Di lunedì 27 dicembre 2021) Un anno di vaccinazioni anti-Covid ha evitato in Italia oltre 22mila morti, più di 79mila ricoveri in ospedale e oltre 9mila in terapia intensiva. A fare il punto a un anno dal V-Day del 27 dicembre 2020 è il Ministero della Salute, che in un tweet ringrazia chi ha aderito alla campagna di immunizzazione. “Il vaccino - sottolinea - rimane lo strumento migliore di difesa dal virus e la terza dose è una priorità contro le varianti”. Nel dettaglio - riporta il Ministero - in 12 mesi ammonta a 108.385.663 il totale somministrazioni di vaccino Covid-19. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale primario (2 dosi) sono in tutto 46.217.395, pari all?85,57% della popolazione over 12. Complessivamente hanno fatto il richiamo 17.193.238 ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 dicembre 2021) Undianti-Covid ha evitato in Italia oltre 22mila, più di 79mila ricoveri in ospedale e oltre 9mila in terapia intensiva. A fare il punto a undal V-Day del 27 dicembre 2020 è ildella, che in un tweet ringrazia chi ha aderito alla campagna di immunizzazione. “Il vaccino - sottolinea - rimane lo strumento migliore di difesa dal virus e la terza dose è una priorità contro le varianti”. Nel dettaglio - riporta il- in 12 mesi ammonta a 108.385.663 il totale somministrazioni di vaccino Covid-19. Le persone che hcompletato il ciclo vaccinale primario (2 dosi) sono in tutto 46.217.395, pari all?85,57% della popolazione over 12. Complessivamente hfatto il richiamo 17.193.238 ...

