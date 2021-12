Million Day Estrazione 27 dicembre 2021 numeri vincenti di oggi | estrazione Million Day alle ore 19 | 00

(Di lunedì 27 dicembre 2021)Day ritorna nel’ultima settimana diper continuare a mettere in palio in suo ricchi e preziosi premi. Lunedì 27è pronto a svolgersi un nuovo sorteggio della cinquina vincente del gioco, con la speranza che l’aria delle feste continui a regalare ai suoi tanti giocatori qualche regalo in più di quelli già scartati sotto l’albero di Natale. La nuovadelDay torna a mettere in palio il succulento primo premio dal valore di 1 milione di euro nell’appuntamento che arriva come sempre puntuale a partire dore 19:00. Scopri la cinquina vincente di giornata a partire da qualche minuto dopo. Se ti sei distratto durante le feste, recupera il dovuto e non perderti le ...

Advertising

infoitcultura : Million Day Estrazione 25 dicembre 2021 numeri vincenti di oggi: estrazione Million Day alle ore 19:00 - infoitcultura : Million Day, l'estrazione di domenica 26 dicembre 2021: i cinque numeri vincenti - infoitcultura : Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione del 26 dicembre 2021 - infoitcultura : NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazione di oggi Santo Stefano 26 dicembre 2021: cinquina fortunata? - zazoomblog : Million Day oggi 26 dicembre 2021: ecco i numeri vincenti estratti stasera - #Million #dicembre #2021: #numeri -

Ultime Notizie dalla rete : Million Day

Its shares rose by 28% on the firstof trading and 110% over the following six months. The ... however, is still strong: in 2020, Cy4gate recorded revenues for 12.5, an increase of ..., di seguito i cinque numeri estratti relativi a lunedì 27 dicembre. Il gioco a premi mette in palio un massimo di 1 milione di euro. Il MillionDay è un nuovo gioco a premi gestito da ...Million Day, di seguito i 5 numeri estratti relativi a lunedì 27 dicembre. Il gioco a premi mette in palio massimo 1 milione di euro.Million Day, estrazione di domenica 26 dicembre 2021: i numeri vincenti. Oggi avremo il 199° milionario? Scopri la cinquina di Santo Stefano del Million Day ...