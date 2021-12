-Milik-Juventus: i bianconeri ripensano all’attaccante polacco? (Di lunedì 27 dicembre 2021) La Juventus sfoglia la margherita per capire quale degli attaccanti attualmente sul mercato può essere quello giusto per risolvere la scarsa vena realizzativa mostrata fin qui dal reparto offensivo. Fra i tanti nomi accostati ai bianconeri, Cavani, Aubameyang, Scamacca e Icardi, è rispuntato di nuovo Arkadiusz Milik, già molto vicino in passato al trasferimento a Torino. La Juventus torna su Milik? I bianconeri non intendono svenarsi a gennaio e per questo stanno cercando un attaccante già pronto, o in prestito secco oppure con il diritto di riscatto. Ecco perché l’x punta del Napoli potrebbe rappresentare la soluzione giusta. Milik sta attraversando un periodo difficile al Marsiglia, dove pare non essersi integrato con i compagni di squadra e fatica a trovare ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 27 dicembre 2021) Lasfoglia la margherita per capire quale degli attaccanti attualmente sul mercato può essere quello giusto per risolvere la scarsa vena realizzativa mostrata fin qui dal reparto offensivo. Fra i tanti nomi accostati ai, Cavani, Aubameyang, Scamacca e Icardi, è rispuntato di nuovo Arkadiusz, già molto vicino in passato al trasferimento a Torino. Latorna su? Inon intendono svenarsi a gennaio e per questo stanno cercando un attaccante già pronto, o in prestito secco oppure con il diritto di riscatto. Ecco perché l’x punta del Napoli potrebbe rappresentare la soluzione giusta.sta attraversando un periodo difficile al Marsiglia, dove pare non essersi integrato con i compagni di squadra e fatica a trovare ...

