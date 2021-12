Milano, nella periferia senza libreria da 20 anni nasce ‘Alaska’. Il progetto di un gruppo di amici: “Presidio di cultura in un quartiere di confine” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Per oltre 20 anni il quartiere di Affori, nella periferia nord di Milano, non ha avuto una libreria. Per comprare un libro bisognava spostarsi di tre chilometri. Così a metà dicembre un gruppo di donne e uomini del quartiere ha deciso di aprire “Alaska”. “Uno spazio per il quartiere dove si trovano libri e si sviluppano rapporti umani”, racconta Francesca Iacono mentre mette a posto i libri. Qui fino a pochi giorni fa c’era un parrucchiere e gli spazi per i libri erano occupati dalle postazioni dei lavatesta. “È stato un progetto collettivo – spiega Carolina Crespi, presidente della neonata cooperativa che ha aperto questo spazio – nessuno voleva aprire una libreria da solo, ma c’era l’idea di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Per oltre 20ildi Affori,nord di, non ha avuto una. Per comprare un libro bisognava spostarsi di tre chilometri. Così a metà dicembre undi donne e uomini delha deciso di aprire “Alaska”. “Uno spazio per ildove si trovano libri e si sviluppano rapporti umani”, racconta Francesca Iacono mentre mette a posto i libri. Qui fino a pochi giorni fa c’era un parrucchiere e gli spazi per i libri erano occupati dalle postazioni dei lavatesta. “È stato uncollettivo – spiega Carolina Crespi, presidente della neonata cooperativa che ha aperto questo spazio – nessuno voleva aprire unada solo, ma c’era l’idea di un ...

Advertising

capuanogio : La Guardia di Finanza nella sede dell’#Inter per acquisire documenti in relazione a un’inchiesta della Procura di M… - fanpage : È stato sorpreso nella Galleria del Centro Commerciale, al bar, senza green pass, e ha detto che lo aveva dimentica… - AnsaLombardia : Incendio in appartamento,un ferito grave. E' accaduto nella notte tra domenica e lunedì a Milano | #ANSA - rep_milano : Milano, incendio nella notte in appartamento: grave una donna - wordsandmore1 : #27dicembre oltre #DontLookUp #StanotteaNapoli #IlSignoreDegliAnelli #90giorniperinnamorarsi #buongiornoatutti con… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano nella Vaccino Covid e quarta dose, Riccardi: "Serve a maggio o giugno" ...del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all'università Cattolica di Milano - ... Si punterà a un salto di qualità nella gestione delle classi. Oltre a testare e tracciare gli ...

Vaccino, Ricciardi: 'Con la quarta dose si partirà tra maggio e giugno 2022' ...del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all'università Cattolica di Milano, ... portare avanti l'impegno di convincere i No vax e fare 'un salto di qualità' nella gestione delle . ...

Milano, nella periferia senza libreria da 20 anni nasce ‘Alaska’ Il Fatto Quotidiano Andrea Gibelli traccia il bilancio del 2021 di FNM La sostenibilità assume quindi un ruolo sempre più centrale nelle politiche di FNM e nei piani futuri del Gruppo. FNM e l’acquisizione di Milano Serravalle – Milano Tangenziali Andrea Gibelli ha ...

A Matera un Santo Stefano di tamponi: disagi nell'unica farmacia di turno Non solo Milano, Bologna o Torino: disagi e code per effettuare il tampone si sono registrate anche a Matera. Omicron fa paura, il green pass e le punture non creano luoghi sicuri e anticontagio e per ...

...del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all'università Cattolica di- ... Si punterà a un salto di qualitàgestione delle classi. Oltre a testare e tracciare gli ......del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all'università Cattolica di, ... portare avanti l'impegno di convincere i No vax e fare 'un salto di qualità'gestione delle . ...La sostenibilità assume quindi un ruolo sempre più centrale nelle politiche di FNM e nei piani futuri del Gruppo. FNM e l’acquisizione di Milano Serravalle – Milano Tangenziali Andrea Gibelli ha ...Non solo Milano, Bologna o Torino: disagi e code per effettuare il tampone si sono registrate anche a Matera. Omicron fa paura, il green pass e le punture non creano luoghi sicuri e anticontagio e per ...