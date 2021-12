Milan, presidente Pisa: “Rossoneri su Lucca, ma ne parleremo a giugno” (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Milan su Lucca? Abbiamo avuto tante sollecitazioni, tra cui anche dai Rossoneri, ma così come da squadre internazionali. Lucca ha qualche attenzione in più, ha qualcosa che normalmente attrae i campionati europei. A tutti abbiamo detto che se ne può parlare, ma a giugno. Sicuramente è un attaccante forte, ha grandi margini di crescita grazie alle sue doti fisiche e tecniche. Nell’ultimo periodo ha sofferto per aver giocato un po’ troppo; si è portato dietro qualche acciacco che non ha curato e ha avuto per questo qualche flessione”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Giuseppe Corrado, a proposito del futuro di Lorenzo Lucca, rilasciate ai microfoni di ‘Radio Anch’io’, trasmissione di ‘Rai Radio Uno’. Il presidente del Pisa ha menzionato il ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021) “su? Abbiamo avuto tante sollecitazioni, tra cui anche dai, ma così come da squadre internazionali.ha qualche attenzione in più, ha qualcosa che normalmente attrae i campionati europei. A tutti abbiamo detto che se ne può parlare, ma a. Sicuramente è un attaccante forte, ha grandi margini di crescita grazie alle sue doti fisiche e tecniche. Nell’ultimo periodo ha sofferto per aver giocato un po’ troppo; si è portato dietro qualche acciacco che non ha curato e ha avuto per questo qualche flessione”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Giuseppe Corrado, a proposito del futuro di Lorenzo, rilasciate ai microfoni di ‘Radio Anch’io’, trasmissione di ‘Rai Radio Uno’. Ildelha menzionato il ...

