Milan, nuovo nome per la difesa: si guarda in casa PSG (Di martedì 28 dicembre 2021) Non solo Botman per sostituire Simon Kjaer. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il Milan avrebbe avviato i contatti con il Paris Saint-Germain per Abdou Diallo, centrale senegalese classe 1996. Il difensore, prelevato nel 2019 dal Borussia Dortmund per una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni di euro, sta trovando sempre meno spazio a Parigi ed è ormai ai margini del progetto di Mauricio Pochettino. Abdou Diallo Il club francese si è dimostrato disponibile ad una sua eventuale cessione, ma ad oggi le richieste per il difensore sono ritenute elevate da parte della dirigenza rossonera. Qualora il PSG decidesse di abbassare le pretese per Diallo, il Milan potrebbe decidere di effettuare un investimento importante ed acquistare il giocatore a titolo definitivo già in questa sessione invernale di calciomercato. SANTO ROMEO

