Milan, Maldini pronto a fare sul serio: colpo dal PSG in arrivo (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Milan è interessato al difensore del PSG Abdou Diallo. Tra le parti ci sono stati i primi contatti, ma c’è ancora distanza. L’asse Milano-Parigi potrebbe vedere un altro trasferimento a breve. Stavolta però, dopo l’addio di Donnarumma e l’interessamento del PSG per Kessie, potrebbe essere il Milan a sottrarre un giocatore ai francesi. L’uomo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ilè interessato al difensore del PSG Abdou Diallo. Tra le parti ci sono stati i primi contatti, ma c’è ancora distanza. L’asseo-Parigi potrebbe vedere un altro trasferimento a breve. Stavolta però, dopo l’addio di Donnarumma e l’interessamento del PSG per Kessie, potrebbe essere ila sottrarre un giocatore ai francesi. L’uomo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ???? #Milan, occhi puntati su #Diallo del #PSG: primi contatti tra le parti - CalcioPillole : Il #Milan comincia a delineare le strategie per il mercato di gennaio: #Diallo primo nome sulla lista di Maldini e… - Eros70183028 : @NandoPiscopo1 @vladsrbn @dello__98 @GiovaB95 Dopo Empoli Milan ho visto lo sguardo di Maldini in tribuna se poteva… - Policyoftruthh : @Encuest4sFutbol Real Madrid: Cristiano Barcelona: Messi Bayern: Robben Milan: Maldini Juventus: Buffon Inter: Zan… - yassine01937035 : RT @MaldiniLos: Arriviamo a #Botman. NON FERMATEVI A QUESTO TWEET. Da quel che so, la proprietà avrebbe dato l'ok per l'investimento impo… -