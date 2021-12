Milan, Maldini pazzo del giovane attaccante: è la sorpresa della Serie A! (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tra le grandi sorprese del girone d’andata in Serie A, spicca sicuramente un giovane attaccante che fino a qualche mese fa era sconosciuto. Beto , portoghese classe ’98, è seriamente nel mirino dei Milan. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, confermando come Paolo Maldini stia facendo un pensierino sull’attaccante per rinforzare l’attacco già a gennaio. Beto Betuncal, attaccante dell’Udinese Non sarà facile per il Milan riuscire ad accaparrarsi il cartellino di Beto già a gennaio prossimo. Per due ragioni in particolare: la prima riguarda i costi, con l’Udinese che non intende privarsi del giocatore in prestito con diritto di riscatto. L’attaccante viene valutato almeno 15 milioni di euro. Inoltre i friulani devono ancora ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tra le grandi sorprese del girone d’andata inA, spicca sicuramente unche fino a qualche mese fa era sconosciuto. Beto , portoghese classe ’98, è seriamente nel mirino dei. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, confermando come Paolostia facendo un pensierino sull’per rinforzare l’attacco già a gennaio. Beto Betuncal,dell’Udinese Non sarà facile per ilriuscire ad accaparrarsi il cartellino di Beto già a gennaio prossimo. Per due ragioni in particolare: la prima riguarda i costi, con l’Udinese che non intende privarsi del giocatore in prestito con diritto di riscatto. L’viene valutato almeno 15 milioni di euro. Inoltre i friulani devono ancora ...

