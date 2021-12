Milan, c’è da eleggere il gol del mese di dicembre / VIDEO (Di lunedì 27 dicembre 2021) Come di consueto, alla fine del mese il Milan ha pubblicato su Twitter un VIDEO con i gol più belli di dicembre. I candidati per il migliore: "Quattro gol tra cui scegliere il più bello di dicembre: votate!" Leggi su pianetamilan (Di lunedì 27 dicembre 2021) Come di consueto, alla fine delilha pubblicato su Twitter uncon i gol più belli di. I candidati per il migliore: "Quattro gol tra cui scegliere il più bello di: votate!"

Advertising

capuanogio : Stato della situazione per il nuovo #SanSiro: #Milan e #Inter vanno avanti dopo due anni di trattativa con il Comun… - EuropaCalcio : #Pisa, #Corrado: “#Lucca? Se ne parlerà a Giugno. Su di lui c’è anche il #Milan” #europacalcio - milan_corner : @ildumba non fa nessuna differenza la coppa d'africa, lo sappiamo bene come ragiona la dirigenza (il gradimento va… - pasqlaragione : Perché non credo troppo a #Diallo nonostante l'attendibilità della fonte: 1) C'è bisogno di un difensore subito e… - simonasjk : @MaldiniLos Romano continua a scrivere che non ci sono contatti con botman e che c’è su di lui il Newcastle.. ma gl… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan c’è All or Nothing Juventus, lo sfogo di Pirlo contro i giovani: 'C'è una cosa che mi sta sul ca...' Calciomercato.com