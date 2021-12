Migranti | donna incinta evacuata dalla Sea Watch 3

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Unanigeriana in procinto di partorire è statanel corso della nottenave Sea3, che si trova a circa 18 migliacosta di Lampedusa, con a bordo 446 persone tra cui un neonato. Laaveva bisogno di urgenti cure ostetriche ed è stata spostata sulla terraferma su una motovedetta della Guardia costiera, insieme alla figlia di due anni. La famiglia è sbarcata al molo Madonnina e laè stata subito trasferita con un ambulanza al Poliambulatorio dell’isola, in attesa di essere caricata su un elisoccorso e portata in ospedale. Leggi anche: Sea, 4 salvataggi in meno di due giorni nel Mediterraneo: 350a bordo della nave umanitaria Nuova archiviazione per Carola Rackete: ...

Oltre mille migranti in mare in attesa dell’assegnazione di un porto sicuro: si tratta di naufraghi salvati in mare nei giorni scorsi dalle ...Nei giorni di Natale non sono cessati gli sbarchi in Italia, compresi gli incidenti e i naufragi: in Libia 28 migranti hanno perso la vita.