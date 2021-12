“Mi ha detto sì”. Matrimonio a Uomini e Donne, il discusso cavaliere si sposa dopo 9 mesi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dentro lo studio di Uomini e Donne ha cercato l’amore senza trovarlo. Ora, dopo appena 9 mesi dall’incontro, è pronto a sposare la sua Emily. “Volevo dire a tutto il mondo che mi ha detto sì. Emi ha reso l’uomo più felice del mondo. Ti amo baby”, ha scritto sui social l’ex protagonisti del trono over. Una storia molto dura la sua. 40 anni, cosentino, due anni fa è stato tra i preferiti di pubblico e Maria De Filippi. Il motivo? Presto detto. Nessuno come lui ha saputo regalare a Uomini e Donne momenti di grande commozione svelando durante una delle ultime puntate i gravi problemi di salute di cui ha sofferto. dopo un terribile incidente era finito in come nel 2009. Secondo i medici non avrebbe più dovuto camminare ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dentro lo studio diha cercato l’amore senza trovarlo. Ora,appena 9dall’incontro, è pronto are la sua Emily. “Volevo dire a tutto il mondo che mi hasì. Emi ha reso l’uomo più felice del mondo. Ti amo baby”, ha scritto sui social l’ex protagonisti del trono over. Una storia molto dura la sua. 40 anni, cosentino, due anni fa è stato tra i preferiti di pubblico e Maria De Filippi. Il motivo? Presto. Nessuno come lui ha saputo regalare amomenti di grande commozione svelando durante una delle ultime puntate i gravi problemi di salute di cui ha sofferto.un terribile incidente era finito in come nel 2009. Secondo i medici non avrebbe più dovuto camminare ...

