Mezzi pubblici, l’Italia è ferma agli anni Ottanta: i pendolari di Vigevano fanno da sé (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sui treni sporchi, freddi, sempre in ritardo e spesso soppressi della ferrovia lombarda Milano-Mortara, a Vigevano (Pv) il comitato pendolari (Mi.Mo.AL) ha deciso di fare da solo per assicurarsi almeno qualche protezione in più durante il già disagiato viaggio verso il luogo di lavoro, distribuendo mascherine ai passeggeri. L’obbligo della mascherina sui Mezzi ripropone il tema della scarsa efficienza dei trasporti pubblici del nostro Paese. I fondi previsti dal Pnrr saranno inutili (ma resteranno i debiti) in assenza di una profonda riorganizzazione delle aziende di trasporto. I Mezzi pubblici sono tra i luoghi dove maggiormente si diffonde l’infezione da Covid-19, grazie all’assenza di controlli e all’affollamento dovuto alla scarsità di Mezzi e di autisti. Come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sui treni sporchi, freddi, sempre in ritardo e spesso soppressi della ferrovia lombarda Milano-Mortara, a(Pv) il comitato(Mi.Mo.AL) ha deciso di fare da solo per assicurarsi almeno qualche protezione in più durante il già disagiato viaggio verso il luogo di lavoro, distribuendo mascherine ai passeggeri. L’obbligo della mascherina suiripropone il tema della scarsa efficienza dei trasportidel nostro Paese. I fondi previsti dal Pnrr saranno inutili (ma resteranno i debiti) in assenza di una profonda riorganizzazione delle aziende di trasporto. Isono tra i luoghi dove maggiormente si diffonde l’infezione da Covid-19, grazie all’assenza di controlli e all’affollamento dovuto alla scarsità die di autisti. Come ...

