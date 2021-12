Meteo Roma del 27-12-2021 ore 06 | 10

(Di lunedì 27 dicembre 2021)venerdì trovate Ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino cieli coperti con pioviggini sulla Liguria al pomeriggio a te sei precipitazioni più intense tra Liguria ed emilia-gna pioviggini su Piemonte Lombardia in serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso neve sulle Alpi oltre i 1000 metri sull’Appennino settentrionale oltre 1400 1600 m al centro al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori con isolate piogge sulla Toscana al pomeriggio numero di più compatto e piogge in estensione sulla Toscana in serata maltempo diffuso su tutti i settori con piogge intense sul litorale tirrenico neve in Appennino oltre 1600 metri al sud maltempo al mattino Campania Calabria e isole maggiori asciutto altrove con molte nubi al pomeriggio cieli coperti con precipitazioni insistenti sui medesimi settori ma senza ...

Cielo coperto e possibili deboli piogge sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 27 dicembre ...