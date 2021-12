Meteo per San Silvestro e Capodanno: le previsioni per il 31 dicembre 2021 e il 1 gennaio 2022 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Con il weekend del 25 e 26 dicembre si è conclusa la prima parte di festività natalizie e ora in molti iniziano a domandarsi quale sarà la situazione metereologica per il 31 dicembre e l’1 gennaio. Le previsioni sembrano promettere un netto cambiamento, dovuto all’arrivo dell’alta pressione sulla nostra penisola. Il bel tempo potrebbe però non durare a lungo. Meteo fra Natale e Capodanno: le previsioni per i prossimi giorni Il fine settimana di Natale e Santo Stefano ha visto l’Italia interessata da condizioni Meteo instabili e perturbate. Ora, per l‘ultima settimana del 2021, gli esperti di Centro Meteo Italiano fanno sapere che la situazione dovrebbe cambiare. La giornata di oggi presenta ancora un susseguirsi ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 27 dicembre 2021) Con il weekend del 25 e 26si è conclusa la prima parte di festività natalizie e ora in molti iniziano a domandarsi quale sarà la situazione metereologica per il 31e l’1. Lesembrano promettere un netto cambiamento, dovuto all’arrivo dell’alta pressione sulla nostra penisola. Il bel tempo potrebbe però non durare a lungo.fra Natale e: leper i prossimi giorni Il fine settimana di Natale e Santo Stefano ha visto l’Italia interessata da condizioniinstabili e perturbate. Ora, per l‘ultima settimana del, gli esperti di CentroItaliano fanno sapere che la situazione dovrebbe cambiare. La giornata di oggi presenta ancora un susseguirsi ...

