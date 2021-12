Meteo lunedì: terza perturbazione dopo Natale. Ecco dove colpirà (Di lunedì 27 dicembre 2021) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. dopo la serie di perturbazioni che tra Natale e Santo Stefano transiteranno sull’Italia portando maltempo su alcune regioni, un terzo fronte atlantico punterà ancora lo Stivale. lunedì 27 dicembre i residui della seconda perturbazione si attarderanno sul basso Tirreno, dando luogo ancora a qualche rovescio, seguiti a breve distanza dal terzo impulso perturbato i cui effetti si cominceranno ad avvertire a partire da Nordovest e Sardegna e si sovrapporranno rapidamente a quelli ancora presenti sul versante tirrenico. Meteo lunedì 27 DICEDMBRE. Determinerà infatti un peggioramento sulle nostre regioni occidentali nel corso della giornata, con piogge e rovesci che nel corso della giornata si estenderanno verso est al ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 dicembre 2021) PrevisioniItalia SITUAZIONE.la serie di perturbazioni che trae Santo Stefano transiteranno sull’Italia portando maltempo su alcune regioni, un terzo fronte atlantico punterà ancora lo Stivale.27 dicembre i residui della secondasi attarderanno sul basso Tirreno, dando luogo ancora a qualche rovescio, seguiti a breve distanza dal terzo impulso perturbato i cui effetti si cominceranno ad avvertire a partire da Norst e Sardegna e si sovrapporranno rapidamente a quelli ancora presenti sul versante tirrenico.27 DICEDMBRE. Determinerà infatti un peggioramento sulle nostre regioni occidentali nel corso della giornata, con piogge e rovesci che nel corso della giornata si estenderanno verso est al ...

