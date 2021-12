Meteo Italia, le previsioni per Capodanno 2022: anticiclone africano tra il 31 dicembre e il 1 gennaio (Di lunedì 27 dicembre 2021) Meteo. Le previsioni per la notte di San Silvestro e il Capodanno sono particolarmente atipiche per la nostra Penisola. A generare questo clima atipico sarà una massiccia rimonta anticiclonica di matrice africana che avanzerà progressivamente dal comparto iberico già ad iniziare dalla giornata del 28 dicembre. Una bella rimonta Meteorologica, questa. Si tratta di una ”depressione atlantica’‘ che coinvolgerà anche il comparto delle Azzorre, innescando un richiamo repentino di correnti africane direttamente dall’entroterra sahariano, con direzione Mediterraneo. Per fortuna siamo in piano inverno, perché se il fenomeno fosse accaduto in piena estate ci sarebbe stato da preoccuparsi. Con tali condizioni, infatti, le temperature avrebbero potuto superare abbondantemente i 43 °C. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 dicembre 2021). Leper la notte di San Silvestro e ilsono particolarmente atipiche per la nostra Penisola. A generare questo clima atipico sarà una massiccia rimonta anticiclonica di matrice africana che avanzerà progressivamente dal comparto iberico già ad iniziare dalla giornata del 28. Una bella rimontarologica, questa. Si tratta di una ”depressione atlantica’‘ che coinvolgerà anche il comparto delle Azzorre, innescando un richiamo repentino di correnti africane direttamente dall’entroterra sahariano, con direzione Mediterraneo. Per fortuna siamo in piano inverno, perché se il fenomeno fosse accaduto in piena estate ci sarebbe stato da preoccuparsi. Con tali condizioni, infatti, le temperature avrebbero potuto superare abbondantemente i 43 °C. Leggi ...

