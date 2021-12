Meteo 27 dicembre: nuova perturbazione per la settimana di Capodanno (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Meteo per questo lunedì 27 dicembre prevede nuvole e maltempo che coinvolgeranno tutta l’Italia. Capodanno a rischio. Il 27 dicembre, che inaugura l’ultima settimana dell’anno, inizierà con un tempo instabile ovunque. I primi segni di maltempo inizieranno la mattina al Centro-Nord e nella seconda parte della giornata si espanderanno anche nelle regioni meridionali. POTREBBE INTERESSARTI: L’Eredità, Mattia come Massimo Cannoletta: ecco cosa ha fatto a Natale Immagine indicativa Meteo 27 dicembre 2021 (fonte: gettyimages)Le piogge però non altereranno i valori, che rimarranno insolitamente miti soprattutto nelle are del Centro-Sud, che saranno interessate da venti occidentali. Inoltre l’alta pressione favorirà l’avvento di arie piuttosto calde ... Leggi su ck12 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ilper questo lunedì 27prevede nuvole e maltempo che coinvolgeranno tutta l’Italia.a rischio. Il 27, che inaugura l’ultimadell’anno, inizierà con un tempo instabile ovunque. I primi segni di maltempo inizieranno la mattina al Centro-Nord e nella seconda parte della giornata si espanderanno anche nelle regioni meridionali. POTREBBE INTERESSARTI: L’Eredità, Mattia come Massimo Cannoletta: ecco cosa ha fatto a Natale Immagine indicativa272021 (fonte: gettyimages)Le piogge però non altereranno i valori, che rimarranno insolitamente miti soprattutto nelle are del Centro-Sud, che saranno interessate da venti occidentali. Inoltre l’alta pressione favorirà l’avvento di arie piuttosto calde ...

