Messo fuori rosa da Benitez: il colpo del Napoli può arrivare dalla Premier League (Di lunedì 27 dicembre 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Carlo Jacomuzzi, dirigente sportivo. Ecco quanto evidenziato: "Il mercato di gennaio sarà interessante, dipende dai soldi che ci saranno in giro perché in questo momento i soldi sono pochi e si cercheranno offerte interessanti. Covid? Adesso chiedo scusa, ma questi giocatori che prendono il virus hanno fatto le vaccinazioni? Una squadra ne ha cinque, un'altra sei, in Inghilterra non si gioca perché ci sono positivi. Poi io penso che la Fifa e la Uefa debbano manifestare contro la Coppa d'Africa, noi abbiamo posticipato l'Europeo e loro non fanno nulla? Qui si parlano di cose grosse, di incassi forti e di club che perdono alcuni giocatori. Cosa può fare il Napoli a gennaio? Sicuramente non puoi andare a sostituire giocatori come Osimhen, Anguissa e Koulibaly.

