Messi rivela | «Avevo timore di Henry | rispettavo tutti i grandi campioni che c’erano»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Lionelha parlato al Mirror delreverenziale che aveva nei confronti di ThierryLionelha parlato al Mirror delreverenziale che avevi nei confronti di Thierry– «che. Da Ronaldinho, a Eto’o, a Puyol, senza parlare di Xavi, Iniesta, che erano comunque più giovani. Ma c’era un giocatore che mi faceva tremare. Era. Sapevo ogni cosa di lui. Sapevo cosa aveva fatto in Inghilterra e all’improvviso me lo sono trovato in squadra. Per lui provavo e provo una sorta di ammirazione. Il primo giorno che è arrivato nello spogliatoio non ho osato guardarlo negli occhi. Il suo modo di ...