Mercoledì concerto del "Canzoniere della Ritta e della Manca" con la voce di Marisa Rapuano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Tutto pronto per l'ultimo appuntamento con l'anteprima di "Obiettivo T", storica stagione teatrale promossa dalla Solot Compagnia Stabile di Benevento, con il coordinamento artistico di Michelangelo Fetto e Antonio Intorcia. C'è attesa infatti per il concerto del "Canzoniere della Ritta e della Manca", in programma Mercoledì 29 dicembre, alle ore 21.00, presso il Mulino Pacifico. Un gruppo nato nel 1984 intorno ad un lavoro di ricerca sulle musiche della tradizione popolare del Sannio beneventano e, più in generale, dell' Italia meridionale. Nello spettacolo tanti suoni tipici ma si eseguiranno inoltre brani più tradizionali suonati dal gruppo, senza però ...

