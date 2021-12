Meloni | sulla pandemia il governo faccia mea culpa Rampelli | non rincorrere il virus | ma anticiparlo

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Errori di comunicazione, ma anche errori nella gestione della. Lo sottolinea Fratelli d’Italia commentando questa fase di impennata dei contagi con il rischio che nuove regioni entrino in zona gialla e con alcuni virologi che evocano nuovi lockdown dietro l’angolo. “Le scelte delDraghi, sia nella lotta allasia nella comunicazione – dice Giorgia– hanno prodotto un disastro senza precedenti: far credere agli italiani che la vaccinazione avrebbe reso immuni dal Covid e che sarebbe bastato il green pass per avere la ‘garanzia di ritrovarsi tra persone non contagiose'”. LEGGI ANCHE: io mi vaccino e non sono no vax ma se mi dicono di vaccinare mia figlia, neanche in catene... Vaccino ai bambini,: "Serve cautela, ma c'è stata ...

... cioè una serie di contributi a pioggia destinati a essere assegnatibase delle indicazioni ...attraverso il sindaco d'Italia come lo chiama Renzi o il presidenzialismo che chiede Giorgia, ...... non hanno potuto fare asse con il partito di Giorgiaper garantire gli equilibri della ... Ma non è l'unico paletto fissato dai guardiani dei conti pubblici: la riduzione dell'accisabirra ...La leader di Fratelli d'Italia: «Ha spaccato la società tra buoni e cattivi, creando di volta in volta nemici da combattere per coprire i propri fallimenti» ...Dopo la conferenza stampa di fine anno nulla è più come prima nella corsa per il Quirinale. Mario Draghi, in quell’occasione, non si è auto-candidato come tengono ...