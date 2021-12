Mega party abusivo nella notte di Santo Stefano a Napoli | arrestate 9 persone

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 27 dicembre 2021)tarda serata di ieri 26 dicembre, nel giorno di, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno scoperto che in un locale nel quartiere Forcella era in corso una festa abusiva ed in totale contrasto alle norme anti Covid vigenti ed all’ordinanza anti movida firmata dal governatore campano Vincenzo De Luca che vieta feste L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.