Maurizio Stecca è guarito dal Covid: «In ospedale con me quattro No vax, occupavano il posto di altri» (Di lunedì 27 dicembre 2021) «Il peggio è passato. Non ho più il Covid, sono fuori pericolo e lavoro per recuperare la respirazione. Ogni giorno mi abbassano l’ossigeno e mi tolgono un’altra flebo. Non distinguo ancora i sapori, ma ho ricominciato a mangiare». Maurizio Stecca, ex campione Wbo, fa sapere così di essersi finalmente negativizzato nell’area medica dell’ospedale Ca’ Fonciello di Treviso dove era ricoverato. Ma il ricovero non gli ha fatto perdere la sua combattività: «Io ero sotto costante osservazione per una malattia del sangue, avevo ricevuto due dosi di vaccino, ma evidentemente non ero Superman. La gente deve capire che nonostante la vita sia fatta di scelte personali non si può mettere a rischio gli altri. Ad assistere me, un solo paziente, c’erano otto infermieri. I quattro No-vax in camera con ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 dicembre 2021) «Il peggio è passato. Non ho più il, sono fuori pericolo e lavoro per recuperare la respirazione. Ogni giorno mi abbassano l’ossigeno e mi tolgono un’altra flebo. Non distinguo ancora i sapori, ma ho ricominciato a mangiare»., ex campione Wbo, fa sapere così di essersi finalmente negativizzato nell’area medica dell’Ca’ Fonciello di Treviso dove era ricoverato. Ma il ricovero non gli ha fatto perdere la sua combattività: «Io ero sotto costante osservazione per una malattia del sangue, avevo ricevuto due dosi di vaccino, ma evidentemente non ero Superman. La gente deve capire che nonostante la vita sia fatta di scelte personali non si può mettere a rischio gli. Ad assistere me, un solo paziente, c’erano otto infermieri. INo-vax in camera con ...

Advertising

Corriere : Maurizio Stecca: «In camera con me quattro no vax che occupavano il posto di chi ha bis... - zazoomblog : Maurizio Stecca è guarito dal Covid: «In ospedale con me quattro No vax occupavano il posto di altri» - #Maurizio… - Emanuele_eu : RT @gr_grim: Qui siamo al corto circuito totale. 'I non vaccinati devono vaccinarsi altrimenti levano il posto in terapia intensiva ai vacc… - AndreaMontana77 : RT @gr_grim: Qui siamo al corto circuito totale. 'I non vaccinati devono vaccinarsi altrimenti levano il posto in terapia intensiva ai vacc… - metaanto : RT @gr_grim: Qui siamo al corto circuito totale. 'I non vaccinati devono vaccinarsi altrimenti levano il posto in terapia intensiva ai vacc… -