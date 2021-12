Mattarella si congeda con una parola d’ordine: coesione. Ma gli italiani sono più divisi che mai (Di lunedì 27 dicembre 2021) di Monica Valendino parola d’ordine prima del congedo del Presidente Mattarella è una e perentoria: coesione. Dando atto all’inquilino del Quirinale che questi sette anni sono stati complicati (per non dire davvero sfigati tra terremoti, crolli, politica allegra e, non ultima, la pandemia), cercare di unire con lo scotch un paese da sempre diviso su tutto appare un’operazione apprezzabile ma piuttosto inutile. Almeno per i cittadini, visto che la politica ha trovato nella ritrovata unità un parlamento esautorato, una maggioranza di stampo nordcoreano e soprattutto il modo migliore di spartirsi tutto. L’ultima legge di bilancio del resto lo dimostra: il Pd di Enrico Letta che ottiene fondi per il biotecnopolo di Siena dove il segretario (ovviamente casualmente) è stato eletto; Movimento 5 Stelle e Lega ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) di Monica Valendinoprima del congedo del Presidenteè una e perentoria:. Dando atto all’inquilino del Quirinale che questi sette annistati complicati (per non dire davvero sfigati tra terremoti, crolli, politica allegra e, non ultima, la pandemia), cercare di unire con lo scotch un paese da sempre diviso su tutto appare un’operazione apprezzabile ma piuttosto inutile. Almeno per i cittadini, visto che la politica ha trovato nella ritrovata unità un parlamento esautorato, una maggioranza di stampo nordcoreano e soprattutto il modo migliore di spartirsi tutto. L’ultima legge di bilancio del resto lo dimostra: il Pd di Enrico Letta che ottiene fondi per il biotecnopolo di Siena dove il segretario (ovviamente casualmente) è stato eletto; Movimento 5 Stelle e Lega ...

