Massimo | l' allenatore dei bambini muore di Covid a 51 anni | non era vaccinato

Si è spento per il Covid la notte di Natale Massimo Gallo, l'allenatore di calcio di Mirano (Venezia) noto per aver allenato tantissimi bambini negli ultimi 25 anni. Aveva 51 anni e non si era vaccinato.

FreeMatteo1998 : @LegaleDella @berruti_massimo @jvcntrx È un tristellar per lui allegri è l’allenatore più forte della storia - PerSaturno : 51 anni, non vaccinato, morto di polmonite causata dal covid in una settimana. È una strage evitabile, e smettetel… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Massimo Gallo, l'allenatore di calcio stroncato a 51 anni dal Covid: non era vaccinato - peppe_roncino : Di questa intervista mi spezza il modo in cui dice 'i nostri giocatori non sono perfetti, hanno delle pecche ed è n… - ilmessaggeroit : Massimo Gallo, l'allenatore di calcio stroncato a 51 anni dal Covid: non era vaccinato -