Mascherine Ffp2 a scuola: obbligatorie (e gratis) per gli insegnanti, e agli studenti chi ci pensa? (Di lunedì 27 dicembre 2021) In base all’articolo 16 del decreto legge sulle misure Covid per le festività, pubblicato in Gazzetta ufficiale il giorno di Natale, la struttura commissariale dovrà fornire Mascherine Ffp2 e FFp3 al personale scolastico delle scuole dell’infanzia e di quegli istituti dove ci sono alunni esentati dall’utilizzo dei dispositivi di protezione. A scuola, quindi, le Mascherine ad alta protezione sono obbligatorie per chi ci lavora (insegnanti, personale ata, tecnici), ma non per gli studenti. “A scuola nostra – denuncia Enrico Dell’Amico, rappresentante degli studenti del liceo scientifico Plinio di Roma – le usano soprattutto i compagni che abitano in centro verso piazza Bologna o Castro Pretorio, quelli che viaggiano da Ciampino o vengono ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) In base all’articolo 16 del decreto legge sulle misure Covid per le festività, pubblicato in Gazzetta ufficiale il giorno di Natale, la struttura commissariale dovrà forniree FFp3 al personale scolastico delle scuole dell’infanzia e di quegli istituti dove ci sono alunni esentati dall’utilizzo dei dispositivi di protezione. A, quindi, lead alta protezione sonoper chi ci lavora (, personale ata, tecnici), ma non per gli. “Anostra – denuncia Enrico Dell’Amico, rappresentante deglidel liceo scientifico Plinio di Roma – le usano soprattutto i compagni che abitano in centro verso piazza Bologna o Castro Pretorio, quelli che viaggiano da Ciampino o vengono ...

Advertising

ladyonorato : Efficacia delle mascherine (incluse le FFP2) 1/ - fattoquotidiano : Mascherine ffp2 solo ai docenti che hanno alunni esentati dai dispositivi. Sindacati e presidi: “Devono essere disp… - InfoAtac : #info #atac - Sino al 31 marzo 2022 per viaggiare sulla rete di trasporto pubblico è obbligatorio avere una mascher… - Stef2021rm : RT @Aless_Miani: COVID, AUMENTANO I CONTAGI: QUALI MISURE PER LA SCUOLA? Intervistato oggi da OrizzonteScuola sulle misure necessarie per m… - viverepesaro : Obbligo mascherine Ffp2, è caos per trasporti pubblici -