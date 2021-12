Mascherine, come riconoscere quelle autentiche dalle false (Di lunedì 27 dicembre 2021) Che siano FFP2, FFP3 o chirurgiche, le Mascherine per essere efficaci devono avere degli standard garantiti dalla certificazione Si torna con la mascherina all’aperto, non si sa per quanto. Dopo molti mesi è ritornato l’obbligo dei dispositivi di protezione all’aperto, escluso ovviamente se si è seduti al tavolo di un bar o ristorante. La mascherina L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 27 dicembre 2021) Che siano FFP2, FFP3 o chirurgiche, leper essere efficaci devono avere degli standard garantiti dalla certificazione Si torna con la mascherina all’aperto, non si sa per quanto. Dopo molti mesi è ritornato l’obbligo dei dispositivi di protezione all’aperto, escluso ovviamente se si è seduti al tavolo di un bar o ristorante. La mascherina L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Mascherine obbligatorie anche all'aperto e Ffp2 in alcuni ambiti come i trasporti a lunga percorrenza, trasporto l… - rtl1025 : ?? '#Mascherine obbligatorie anche all'aperto e ffp2 in alcuni ambiti come i trasporti a lunga percorrenza, trasport… - EmyRoyaleagle : RT @anna30048679: @dottorbarbieri DOBBIAMO RITORNARE A GESTIRE I VIRUS STAGIONALI COME ABBIAMO SEMPRE FATTO. LA CURA PER CHI SI AMMALA! E… - Sadachbia18 : @Mroby68 @Alessan42745900 Il prezzo non dovrebbe variare da regione a regione dovrebbe essere stabile . Questo è… - MMastrantuono : La cosa più che mi fa incazzare di questa situazione è vedere il popolo felice di sottoporsi a tamponi o a qualsias… -