Marisa Laurito insegna la ‘mossa’ a Serena Bortone – Video (Di lunedì 27 dicembre 2021) Oggi E' Un Altro Giorno Da oggi, anche Serena Bortone è una seguace della celebre “mossa” di Marisa Laurito. Nel corso della puntata di Oggi E’ Un Altro Giorno, l’attrice e conduttrice napoletana ha infatti insegnato alla padrona di casa del talk pomeridiano di Rai1 come muovere l’anca in maniera “sensuale”, rendendosi protagonista di un siparietto piuttosto divertente. Sul finale di un’intervista a Marisa, dove quest’ultima ha avuto modo di ripercorrere tutta la sua carriera e i prossimi impegni che la vedranno protagonista, Serena ha infatti chiesto alla sua ospite se potesse insegnare a Carolina Rey e a Jessica Morlacchi, tra le opinioniste fisse del programma, la sua “mossa”, ispirata da Ninì Tirabusciò – La Donna Che inventò la mossa, film ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 27 dicembre 2021) Oggi E' Un Altro Giorno Da oggi, ancheè una seguace della celebre “mossa” di. Nel corso della puntata di Oggi E’ Un Altro Giorno, l’attrice e conduttrice napoletana ha infattito alla padrona di casa del talk pomeridiano di Rai1 come muovere l’anca in maniera “sensuale”, rendendosi protagonista di un siparietto piuttosto divertente. Sul finale di un’intervista a, dove quest’ultima ha avuto modo di ripercorrere tutta la sua carriera e i prossimi impegni che la vedranno protagonista,ha infatti chiesto alla sua ospite se potessere a Carolina Rey e a Jessica Morlacchi, tra le opinioniste fisse del programma, la sua “mossa”, ispirata da Ninì Tirabusciò – La Donna Che inventò la mossa, film ...

Advertising

albertoangela : Grazie di cuore Serena Rossi, Marisa Laurito e Serena Autieri per averci raccontato alcuni dei tanti volti di Napol… - Luca_1998 : RT @davided81: Che sogno un Natale con Marisa Laurito che frigge pure le sedie #oggieunaltrogiorno - OCaustik : Oggi ho visto Marisa Laurito fare la mossa su rai 1 #gfvip - caterino_teresa : RT @albertoangela: Grazie di cuore Serena Rossi, Marisa Laurito e Serena Autieri per averci raccontato alcuni dei tanti volti di Napoli. E… - NapoliCapitale : RT @albertoangela: Grazie di cuore Serena Rossi, Marisa Laurito e Serena Autieri per averci raccontato alcuni dei tanti volti di Napoli. E… -