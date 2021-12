Marca: «La Coppa d’Africa scatenerà una rivoluzione» (Di lunedì 27 dicembre 2021) Uno spettro si aggira per l’Europa: la Coppa d’Africa. Che piomba come da tradizione a spaccare il calendario dei principali campionati continentali, solo che quest’anno tra centinaia di casi di positivi al Covid e decine di partite rinviate è diventata la competizione più odiata del calcio occidentale. Marca riepiloga il malumore generale, in un articolo dal titolo eloquente: “La Coppa d’Africa può provocare una rivoluzione”. “I club europei si sono messi le mani sulla testa quando hanno appreso della decisione di andare avanti”, scrive Marca, che poi fa il punto sul “ratto” dei campioni dai vari campionati. Nella Liga per esempio “sei squadre subiranno l’assenza di almeno un giocatore”: 11 i calciatori in totale. “I più colpiti sono il Siviglia con Bono, Munir, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 dicembre 2021) Uno spettro si aggira per l’Europa: la. Che piomba come da tradizione a spaccare il calendario dei principali campionati continentali, solo che quest’anno tra centinaia di casi di positivi al Covid e decine di partite rinviate è diventata la competizione più odiata del calcio occidentale.riepiloga il malumore generale, in un articolo dal titolo eloquente: “Lapuò provocare una”. “I club europei si sono messi le mani sulla testa quando hanno appreso della decisione di andare avanti”, scrive, che poi fa il punto sul “ratto” dei campioni dai vari campionati. Nella Liga per esempio “sei squadre subiranno l’assenza di almeno un giocatore”: 11 i calciatori in totale. “I più colpiti sono il Siviglia con Bono, Munir, ...

