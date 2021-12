Mara Venier: Niente “Domenica In” per precauzione (Di lunedì 27 dicembre 2021) Mara Venier: «Alt anche a Domenica In, coi contagi non si scherza» Il Messaggero, pagina 7, di Ilaria Ravarino. Prima la lesione al nervo facciale, causata la scorsa estate da un intervento ai denti. Poi la caduta in studio e la diretta di Domenica In chiusa in sofferenza, con un vistoso bernoccolo in testa. E infine, a metà novembre, la morte dell’amico e collega Gian Piero Galeazzi, scomparso a 75 anni. Il 2021 è stato un anno difficile anche per l’inossidabile Mara Venier, 71 anni, che ieri ha dovuto affrontare l’ennesimo imprevisto professionale e personale con l’annullamento della messa in onda della sua Domenica In. Annunciata e improvvisamente eliminata dal palinsesto, la puntata speciale di Santo Stefano del programma sarebbe saltata «a causa del Covid», per ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 27 dicembre 2021): «Alt anche aIn, coi contagi non si scherza» Il Messaggero, pagina 7, di Ilaria Ravarino. Prima la lesione al nervo facciale, causata la scorsa estate da un intervento ai denti. Poi la caduta in studio e la diretta diIn chiusa in sofferenza, con un vistoso bernoccolo in testa. E infine, a metà novembre, la morte dell’amico e collega Gian Piero Galeazzi, scomparso a 75 anni. Il 2021 è stato un anno difficile anche per l’inossidabile, 71 anni, che ieri ha dovuto affrontare l’ennesimo imprevisto professionale e personale con l’annullamento della messa in onda della suaIn. Annunciata e improvvisamente eliminata dal palinsesto, la puntata speciale di Santo Stefano del programma sarebbe saltata «a causa del Covid», per ...

Advertising

MariaGaetana1 : RT @ilvolobrasilfc1: Ciao ragazzi, Grazie mille per averci seguito anche oggi! ?? Grazie a @mara_venier per la bellissima chiacchierata, p… - MariaGaetana1 : RT @ilvolobrasilfc1: Ciao ragazzi, Grazie mille per averci seguito anche oggi! ?? Grazie a @mara_venier per la bellissima chiacchierata, p… - MariaGaetana1 : RT @ilvolobrasilfc1: Ciao a tutti e buon S. Stefano! In questa giornata di festa vogliamo annunciarvi che, a partire dalle ore 14.00 su @ra… - SandraM_Tcon0 : RT @Napalm51: Voi ridete e scherzate, ma là fuori c'è gente che si fa 3 dosi di vaccino perché ha sentito Mara Venier dire che funziona! - zazoomblog : Bomba Ballando con le Stelle: Selvaggia Lucarelli abbandona il programma centra Mara Venier - #Bomba #Ballando… -