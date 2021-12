Manuel Bortuzzo | papà Franco sente la sua mancanza | la sua reazione FOTO

(Di lunedì 27 dicembre 2021), illa suain casa, condivide con i fan una dolce dedica per il gieffino: “Mi manchi”è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip da oltre tre mesi ed è arrivato dritto al cuore di tantissimi italiani che seguono e ammirano il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.nella Casa più spiata d’Italia attraverso i vari confronti con i concorrenti in gara è sempre riuscito a trasmettere messaggi positivi e motivazionali. Fuori dalla Casa, amici e parenti lo attendono a braccia aperte e nel frattempo lo sostengono quotidianamente. Ormaiè amato da tutti e soprattutto nella Casa del GFVip è riuscito a trovare una sua dimensione, ...

Advertising

361_magazine : - Cosmicpolitan_ : RT @Cinguetterai: Rinviata #NeroAMetà3, anticipano #Noi (remake di #ThisIsUs) e #Sopravvissuti, entrambe con Lino Guanciale. La fiction di… - Tele_Visionaro : RT @Cinguetterai: Rinviata #NeroAMetà3, anticipano #Noi (remake di #ThisIsUs) e #Sopravvissuti, entrambe con Lino Guanciale. La fiction di… - Federic01996 : RT @Cinguetterai: Rinviata #NeroAMetà3, anticipano #Noi (remake di #ThisIsUs) e #Sopravvissuti, entrambe con Lino Guanciale. La fiction di… - Cinguetterai : Rinviata #NeroAMetà3, anticipano #Noi (remake di #ThisIsUs) e #Sopravvissuti, entrambe con Lino Guanciale. La ficti… -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

Concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ecco quanto guadagnaè sempre più protagonista nella casa più spiata d'Italia in qualità di concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Non stupisce, quindi, che molti siano ...spiazza Lulù Selassiè/ La dedica che nessuno si aspettava Clarissa Selassié esplode contro Manila dopo la lite con la sorella Lulù Insomma per Clarissa Selassié il comportamento di ...Manuel Bortuzzo, il papà Franco sente la sua mancanza in casa, condivide con i fan una dolce dedica per il gieffino: "Mi manchi" ...GF Vip, Manila Nazzaro rompe il silenzio dopo la lite con Lulù Selassié: "Non mi sta bene" Nelle ultime ore c'è stata una discussione tra Lulù Selassié e ...