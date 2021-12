Manovra | Mura Pd scrive a Fico | ‘commissione Lavoro depauperata di competenze’

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “E’ emerso un orientamento estremamente critico in ordine alle modalità di esame del disegno di legge di bilancio per l’anno 2022 e più in generale in relazione alla possibilità della Commissione di esprimersi sui provvedimenti che incidono su materie che rientrano nell’ambito delle competenze ad essa riconosciute”. Lola presidente della commissioneRomina(Pd) in una lettera al presidente della Camera dei Deputati Roberto, dedicata all’andamento dell’esame parlamentare della legge di bilancio per l’anno 2022. L'articolo proviene da Ildenaro.it.