Manovra, alle commissioni della Camera solo tre ore per l’esame. La Finanze non si esprime per protesta: d’accordo tutta la maggioranza (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo il sì del Senato alla fiducia sul maxiemendamento del governo, la legge di Bilancio ha iniziato in estremo ritardo l’iter alla Camera. Ma ora i tempi per l’esame in commissione, considerato che il via libera dell’aula deve arrivare entro il 31 dicembre, sono talmente stretti che i deputati della Finanze hanno deciso in segno di protesta di non esprimere parere sul testo. E’ il risultato di un iter andato estremamente per le lunghe perché il governo ha inviato il ddl al Parlamento solo il 6 dicembre e senza peraltro aver scritto, a quella data, come intendeva ripartire gli 8 miliardi destinati al taglio delle tasse: l’intesa politica che ha poi innescato lo sciopero generale è stata messa nero su bianco solo nel maxiemendamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo il sì del Senato alla fiducia sul maxiemendamento del governo, la legge di Bilancio ha iniziato in estremo ritardo l’iter alla. Ma ora i tempi perin commissione, considerato che il via libera dell’aula deve arrivare entro il 31 dicembre, sono talmente stretti che i deputatihanno deciso in segno didi nonre parere sul testo. E’ il risultato di un iter andato estremamente per le lunghe perché il governo ha inviato il ddl al Parlamentoil 6 dicembre e senza peraltro aver scritto, a quella data, come intendeva ripartire gli 8 miliardi destinati al taglio delle tasse: l’intesa politica che ha poi innescato lo sciopero generale è stata messa nero su bianconel maxiemendamento ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Manovra, alle commissioni della Camera solo tre ore per l’esame. La Finanze non si esprime per protesta: d’accordo tut… - fattoquotidiano : Manovra, alle commissioni della Camera solo tre ore per l’esame. La Finanze non si esprime per protesta: d’accordo… - lillidamicis : Nella Manovra 2022 stanziati 420 milioni di euro per oltre 250 borghi, in aggiunta ai 580 milioni di euro a sostegn… - LoredanaRiccard : @VannaiolaGabry Mah sarà che io non ho mai creduto alle storie che qualcuno ti manovra la vita,magari è vero che le… - CalderoneLuca : Nella mattinata di ieri il #JamesWebbTelescope ha eseguito la prima manovra correttiva che, insieme ad altre due, g… -