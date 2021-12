Manovra, alle commissioni della Camera solo tre ore per l'esame. La Finanze non si esprime per protesta: d'accordo tutta la maggioranza (Di lunedì 27 dicembre 2021) ... entro la mattinata, così da mandare il testo al Quirinale in giornata per la controfirma e la pubblicazione in Gazzetta il 31. Questi atti di indirizzo al governo saranno comunque significativi per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) ... entro la mattinata, così da mandare il testo al Quirinale in giornata per la controfirma e la pubblicazione in Gazzetta il 31. Questi atti di indirizzo al governo saranno comunque significativi per ...

Advertising

fattoquotidiano : Manovra, alle commissioni della Camera solo tre ore per l’esame. La Finanze non si esprime per protesta: d’accordo… - BabbaiFabry : RT @Virus1979C: (Draghi li tratta come sguatteri ????????.. tre ore per esaminare un testo..????) Manovra, alle commissioni della Camera solo tre… - pameladiverona : RT @Ecatetriformis: la democrazia parlamentare è morta. Senza neppure una prece. Adesso regna re sole con il suo seguito di servi proni… - Piero43 : RT @francotaratufo2: #Giannini ma...ci sono le coperture????? Manovra, alle commissioni della Camera solo tre ore per l’esame. La Finanze n… - sevenseasmarina : RT @ElioLannutti: Manovra, alle commissioni della Camera solo tre ore per l'esame. La Finanze non si esprime per protesta: d'accordo tutta… -