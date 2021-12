Mancini suona la carina | “Loro due mi faranno vincere il mondiale Vi dico cosa penso di Joao Pedro”

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il tecnico della nazionale azzurra Robertointervistato alla Gazzetta dello Sport tocca vari punti passando dalla qualificazione fondamentale di marzo alalla possibile convocazione dell’oriundo. Di quest’ultimo riferisce: “Ha grandi qualità tecniche, ma la convocazione va meritata, non c’è nulla di deciso, io non gli ho ancora parlato e non so se qualcuno della federazione l’abbia fatto, vedremo come staremo e chi avremo a disposizione”.poi cita ed elogia due giovani azzurri su cui punterà molto, Zaniolo e Scamacca, affermando che condue si puòil. Parole forti dunque per il ritorno in ...