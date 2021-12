Advertising

napolista : #Mancini: «Joao Pedro? Non gli abbiamo chiesto noi di diventare italiano. Mi hanno solo detto che è convocabile» A… - Antofer94_ : RT @CalcioPillole: Le parole del ct della Nazionale, Roberto Mancini, intervistato da Gazzetta - infoitsport : Mancini: 'Zaniolo-Scamacca, con loro possiamo vincere il Mondiale. Jorginho da Pallone d'Oro, considero Joao Pedro' - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Le parole del ct della Nazionale, Roberto Mancini, intervistato da Gazzetta - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Mancini: 'Quando torna Spinazzola! #JoaoPedro e #Scamacca: ora...' ? -

Ultime Notizie dalla rete : Mancini Joao

Pedro? Giusto considerarlo , ha grandi qualità tecniche. Poi la convocazione va meritata, giocando bene. Vale per tutti' . Così quindi, convinto dei mezzi a disposizione dell'Italia e ...Commenta per primo A tutto campo. Il commissario tecnico dell'Italia Robertosi è confessato a La Gazzetta dello Sport : 'La Svizzera non mi ha rovinato il Natale. E' ...PEDRO - ' Non è che ...Il ct dell'Italia ammette: Ma guarda cosa abbiamo buttato via.... E poi: Se sarei ancora il ct senza Mondiali? Non ci penso.Roberto Mancini ha dimostrato per l'ennesima volta di credere nel gruppo azzurro, vittorioso a Euro 2020, in ottica Mondiali in Qatar del 2022. Il commissario tecnico della Nazionale italiana ha conce ...