Mamma incredibile partorisce bambino lo stesso giorno in cui perde il marito per un cancro – “Ho agito per amore”

Una Mamma ha partorito in anticipo così che suo marito potesse abbracciare il loro bambino dato che gli rimaneva un solo giorno da vivere. Haley Parke e suo marito John Brinton (JB) Parke aspettavano il loro secondo bambino proprio nel periodo in cui lui lottava contro un cancro che gli era stato diagnosticato nel gennaio 2021. La coppia era sposata solamente da 3 anni e aveva un bambino piccolo. Sia Haley che suo marito sapevano che a JB restavano solo pochi mesi di vita e avevano pensato di indurre il parto in anticipo così che l'uomo potesse conoscere suo figlio. Il 28 novembre la famiglia ha ricevuto un'altra notizia terribile quando JB è stato ricoverato in ospedale e ha saputo di avere solamente pochi giorni di ...

