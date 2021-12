Mamma e bimba senza cibo da giorni | aiutate dalla polizia a Pescara

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Storia a lieto fine adove una donna , una 31enne nigeriana, in compagnia della suadi tre anni , non sapendo dove sistemarsi e non avendo nulla da mangiare , si è presentata in Questura ...

AnnaritaNinni : E di tutta la gente che avranno sicuramente incrociato, NESSUNO si è offerto di aiutare una donna con una bimba pic… - infoitinterno : Pescara, una mamma e la sua bimba di 3 anni da due giorni senza cibo: la Questura le accoglie - andreascan76 : @soniabetz1 Mamma incinta di bimba che frequenta la seconda elementare con mia figlia non vaccinata positiva è stat… - AlexEsse6 : @berlusconi Ecco il #Natale che lei ed i suoi colleghi parlamentari avete riservato a milioni di #italiani. L’infer… - Adam1980x : RT @Laila1231320: Vorrei tornare indietro nel tempo a quando da bambina scappavo in giardino sotto la pioggia mamma urlava di rientrare e… -

I poliziotti si sono anche preoccupati di individuare una sistemazione per la giovane e la sua. E dopo aver trovato, tramite la Caritas, un posto pronto ad accogliere le due, le hanno ...