Maldini al lavoro: un centrale per gennaio

Il recente infortunio di Simon Kjær, forza il passo alla dirigenza rossonera per un imminente rinforzo a gennaio. Il responsabile dell'area tecnica Paolo Maldini attualmente al lavoro per porre rimedio alla zona arretrata del campo. 

Maldini al lavoro: un centrale difensivo

L'infortunio del centrale difensivo danese, Simon Kjær, costretto ai box ancora per molto, impone un cambio di marcia per questa sessione invernale di mercato. In seguito all'infortunio durante la partita contro il Genoa, il giocatore ha riportato un danno ai legamenti e si prospetta una lunga assenza dal campo. Paolo Maldini è in cerca di un profilo giovane, coriaceo e dinamico allo stesso tempo, che non faccia rimpiangere l'assenza forzata del danese.

