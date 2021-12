Maddalena Corvaglia, dramma a Natale: “In cardiochirurgia” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Natale in ospedale per Maddalena Corvaglia, che purtroppo sta vivendo delle feste molto particolari. La madre è infatti ricoverata al San Raffaele di Milano e l’ex velina ha quindi trascorso questi giorni al suo fianco nel reparto di cardiochirurgia. A svelarlo è stata lei stessa, che su Instagram ha voluto salutare i suoi follower e Leggi su omgossip.myblog (Di lunedì 27 dicembre 2021)in ospedale per, che purtroppo sta vivendo delle feste molto particolari. La madre è infatti ricoverata al San Raffaele di Milano e l’ex velina ha quindi trascorso questi giorni al suo fianco nel reparto di. A svelarlo è stata lei stessa, che su Instagram ha voluto salutare i suoi follower e

Advertising

infoitcultura : Maddalena Corvaglia cerca aiuto, la situazione è davvero complicata: “Sono in ospedale…” - ParliamoDiNews : Maddalena Corvaglia, dramma a Natale: `In cardiochirurgia`, la tragedia nel giorno peggiore – Libero Quotidiano… - infoitcultura : Maddalena Corvaglia in ospedale accanto alla mamma nel giorno di Natale - infoitcultura : Maddalena Corvaglia in ospedale: triste Natale per l’ex velina - infoitcultura : Maddalena Corvaglia, dramma a Natale: 'In cardiochirurgia', la tragedia nel giorno peggiore -