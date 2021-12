Ma come fermiamo la pandemia se 140mila utenti si sono collegati a 17 canali social sequestrati per falsi green pass? (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’aggiunta della denominazione di Super green pass (la certificazione verde per i vaccinati con due dosi o con tre dosi, a seconda dei mesi di validità) sembra aver aperto il campo a un’altra area di business per i falsari della pandemia. Coloro che mettevano in vendita i green pass su app di messaggistica come Telegram, ad esempio, hanno alzato i prezzi per i Super green pass, mantenendoli più o meno inalterati – invece – per i green pass della prima ora, quelli emessi anche in seguito a un tampone negativo. La procura di Roma, avvalendosi dell’operatività della locale Guardia di Finanza, ha eseguito un sequestro e l’oscuramento di 17 canali (nella fattispecie, 8 canali pubblici e 9 ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’aggiunta della denominazione di Super(la certificazione verde per i vaccinati con due dosi o con tre dosi, a seconda dei mesi di validità) sembra aver aperto il campo a un’altra area di business per i falsari della. Coloro che mettevano in vendita isu app di messaggisticaTelegram, ad esempio, hanno alzato i prezzi per i Super, mantenendoli più o meno inalterati – invece – per idella prima ora, quelli emessi anche in seguito a un tampone negativo. La procura di Roma, avvalendosi dell’operatività della locale Guardia di Finanza, ha eseguito un sequestro e l’oscuramento di 17(nella fattispecie, 8pubblici e 9 ...

