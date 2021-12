Lutto Storie Italiane, Eleonora Daniele le ha detto addio: se ne è andata all’improvviso (Di lunedì 27 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un tragico Lutto ha colpito Storie Italiane e in particolare lo conduttrice Eleonora Daniele, la quale sulla sua pagina Instagram ha svelato il suo ricordo più dolce. Questa mattina nonostante il Lutto è andato in onda come di consueto l’appuntamento con Eleonora Daniele a Storie Italiane. La conduttrice ha dimostrato ancora una volta la sua dedizione al lavoro Leggi su youmovies (Di lunedì 27 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un tragicoha colpitoe in particolare lo conduttrice, la quale sulla sua pagina Instagram ha svelato il suo ricordo più dolce. Questa mattina nonostante ilè andato in onda come di consueto l’appuntamento con. La conduttrice ha dimostrato ancora una volta la sua dedizione al lavoro

Advertising

infoitcultura : Storie Italiane in lutto, l'accorato addio: è successo all'improvviso - Giuseppe_Beppe_ : RT @undotti: Ma cos’è questo trend di riempire i giornali con le storie personali dei NoVax morti di Covid-19? Piuttosto ragioniamo di stat… - undotti : Ma cos’è questo trend di riempire i giornali con le storie personali dei NoVax morti di Covid-19? Piuttosto ragioni… - infoitcultura : Eleonora Daniele, grave lutto per la conduttrice di Storie Italiane - ParliamoDiNews : Eleonora Daniele, grave lutto per la conduttrice di Storie Italiane - -