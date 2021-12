Lutto per Storie Italiane, la terribile notizia: la morte improvvisa (Di lunedì 27 dicembre 2021) Momento complicato per Eleonora Daniele. La conduttrice di Storie Italiane ha dovuto dire addio ad una persona per lei speciale. Il messaggio commuove tutti. Eleonora Daniele (RaiPlay)Dopo le festività natalizie, Storie Italiane è tornato questa mattina ad intrattenere il pubblico di Rai Uno a partire dalle ore 10. Il talk show è sempre protagonista di ottimi ascolti, grazie ai temi trattati di attualità e approfondimento giornalistico. I casi di cronaca sono seguiti sempre con minuzia da Eleonora Daniele che non manca mai di informare ed interessarsi a temi rilevanti per la società. La conduttrice riesce a raccontare con grande capacità e professionalità, aiutata da servizi e ospiti in studio. La scorsa notte però la giornalista ha subito un grave Lutto in famiglia. La conduttrice ... Leggi su chenews (Di lunedì 27 dicembre 2021) Momento complicato per Eleonora Daniele. La conduttrice diha dovuto dire addio ad una persona per lei speciale. Il messaggio commuove tutti. Eleonora Daniele (RaiPlay)Dopo le festività natalizie,è tornato questa mattina ad intrattenere il pubblico di Rai Uno a partire dalle ore 10. Il talk show è sempre protagonista di ottimi ascolti, grazie ai temi trattati di attualità e approfondimento giornalistico. I casi di cronaca sono seguiti sempre con minuzia da Eleonora Daniele che non manca mai di informare ed interessarsi a temi rilevanti per la società. La conduttrice riesce a raccontare con grande capacità e professionalità, aiutata da servizi e ospiti in studio. La scorsa notte però la giornalista ha subito un gravein famiglia. La conduttrice ...

Advertising

TorinoFC_1906 : In memoria delle vittime della tragedia di Via Genova dello scorso 18 dicembre, questa sera per #InterTorino scende… - TorinoFC_1906 : Il cordoglio per la scomparsa di Marco Mathieu ?? - MassimoNovi : Lutto nell'associazionismo calcinaiolo per la scomparsa a 81 anni di Adriano Quirici, da tutti conosciuto con il so… - oknosureddit : In Corea del Nord vietato ridere per 11 giorni, pena l'arresto. Siamo in lutto per Kim Jong-il - ReignOfTheSerie : Lutto nel mondo del cinema e delle serie tv: a 58 anni si è spento il regista canadese Jean-Marc Vallée noto per av… -