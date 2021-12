Lutto al Grande Fratello Vip per Alessandro Basciano | morto il nonno Il concorrente parla della sua malattia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lutto Grande

In Confessionale, dove ha appreso la notizia, Alessandro Basciano ha voluto subito accanto a sé Manila Nazzaro, suaamica sin da quando si sono conosciuti a Temptation Island, dove lui faceva ...- - >nella notte per Eleonora Daniele: venuta a mancare l'amata zia Elsa Eleonora Daniele ha ... Suo fratello Luigi, poco piùdi lei, è venuto a mancare quando aveva appena 44 anni. Era ...Ricoverato sabato scorso, Diego Armando Montiel si è arreso poche ore dopo ad una meningite fulminante. Il centrocampista argentino aveva 25 anni. Ancora una tragedia nel mondo del calcio in questi gi ...Morto a 51 anni l'allenatore calcistico Massimo Gallo: non era vaccinato. In una settimana ucciso dal Covid per gravi problemi respiratori ...