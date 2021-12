“L’uomo più forte del Belgio” ucciso dal Covid a 41 anni: era negazionista e no-vax (Di lunedì 27 dicembre 2021) È morto per causa dello stesso virus di cui negava l’esistenza, il Covid, l’ex-campione belga di kickboxing Frederic Sinistra, conosciuto nell’ambiente con il nome d’arte di ‘The Undertaker‘. Leggi anche -> Promessa del wrestling 19enne stroncata dal Covid in 48 ore. Alla mamma aveva detto: “Sto bene” Il 41enne di Liegi, oltre ad essere un convinzione negazionista, era anche un forte no-vax, ma quello che ha passato nel mese trascorso in ospedale e raccontato anche attraverso i suoi canali social, fa vedere che in realtà il Covid esiste e porta alla morte. Il lottatore di kickboxing si era tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre, quando poi è stato ricoverato immediatamente in ospedale, in condizioni davvero molto difficili e difficili da affrontare . Frederic Sinistra ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 27 dicembre 2021) È morto per causa dello stesso virus di cui negava l’esistenza, il, l’ex-campione belga di kickboxing Frederic Sinistra, conosciuto nell’ambiente con il nome d’arte di ‘The Undertaker‘. Leggi anche -> Promessa del wrestling 19enne stroncata dalin 48 ore. Alla mamma aveva detto: “Sto bene” Il 41enne di Liegi, oltre ad essere un convinzione, era anche unno-vax, ma quello che ha passato nel mese trascorso in ospedale e raccontato anche attraverso i suoi canali social, fa vedere che in realtà ilesiste e porta alla morte. Il lottatore di kickboxing si era tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre, quando poi è stato ricoverato immediatamente in ospedale, in condizioni davvero molto difficili e difficili da affrontare . Frederic Sinistra ...

